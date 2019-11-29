В Перми в сгоревшем автомобиле нашли тело женщины

СЕГОДНЯ 07:44 2019-11-29T07:44:44+03:00

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В микрорайоне Загарье в 4:00 загорелась машина. Старый УАЗик, припаркованный на улице Пихтовой, внезапно вспыхнул. В это время в салоне находилась женщина. Она погибла.

Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» о том, что предварительная причина пожара - неисправность отопительной системы автомобиля. Также отмечается, что машина была старая и стояла там давно.

По предварительной информации, на теле погибшей женщины не было следов насильственной смерти. По факту ЧП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU