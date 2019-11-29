В Прикамье фельдшер автобусного парка подделывала документы о прохождении медосмотра водителями

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-29T07:23:57+03:00

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В Пермском крае в отношении медицинского работника одного из автотранспортных предприятий Октябрьского района возбуждено уголовное дело. Женщина подделывала результаты медосмотра.

Фельдшер вносила в путевые листы ложные сведения о прохождении предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителями автобусов. За руль водители садились, так и не проходя медосмотр.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, материалы прокурорской проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU