2019-11-29T06:40:52+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь

Из-за гололеда повышается риск возникновения ДТП
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В ГУ МЧС по Пермскому краю предупреждают о гололеде и изморозевых отложениях в Прикамье в пятницу, 29 ноября. Из-за гололеда повышается риск возникновения ДТП. В ГУ МЧС призывают автомобилистов быть внимательнее и не нарушать скоростной режим.

В ведомстве рекомендуют держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

В выходные продолжится потепление, которое началось в середине недели. В первый день зимы в Прикамье ожидается даже плюсовая температура. Также возможны осадки в виде снега и сильный ветер. Несмотря на темлую погоду, в прикамье ожидается сильный ветер до 15м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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