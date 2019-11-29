«Молот-Прикамье» проиграл китайскому «Орджи»

СЕГОДНЯ 06:26 2019-11-29T07:46:06+03:00

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По всем показателям пермская команда значительно превосходит пекинский «Орджи». Об этом говорит и статистка. В прошлом матче пермяки обыграли китайцев с разгромным счетом 8:3. В четверг, 28 ноября, что-то пошло не так.

С первых минут матча, несмотря на жесткую игру с обеих сторон, чувствовалось, что «медведи» немного растеряны. Китайцы действовали жестко, провоцируя пермяков на стычки и нарушение правил. Уже на 10 минут было первое удаление. Александр Куваев применил силовой прием в отношении Роберта Ши. Китайцам удалось реализовать преимущество и на 11 минуте в ворота Дмитрия Шугаева залетела первая шайба.

Во втором периоде пермские хоккеисты действовали более активно, но без удаления снова не обошлось. В этот раз, несмотря на меньшинство, Артем Прохоров сразу после сброса шайбы ринулся к воротам соперника и забил гол.

К сожалению, обогнать китайцев так и не удалось. Практически весь третий период «Молот» провел в меньшинстве. «Медведи» достаточно близко подходили к воротам соперника, но уходя в угол, застревали там и забить гол уже не получалось. Китайцы еще два раза забили гол в ворота «Молота».

- Кто забивает, тот и выигрывает. Большинство у соперника сработало, у нас нет. Работаем над этим компонентом, но на тренировках получается, в играх - нет. Тяжелая ситуация у нас, надо выбираться. Но, разумеется, кроме нас самих, никто её не исправит, - отметил главные тренер пермских хоккеистов Павел Десятков.

Ситуация действительно тяжелая, «Молот» находится на 22 месте в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU