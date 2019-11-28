Автобус Пермь-Чайковский остановили на дороге из-за неисправного руля

СЕГОДНЯ 17:44 2019-11-28T17:44:06+03:00

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На пермском автовокзале сотрудники отделения технического надзора ГИБДД Перми проверили автобус КАВЗ, который возит пассажиров по маршруту «Пермь-Чайковский».

При проверке было установлено, что у автобуса неисправно рулевое управление. Поэтому автобус задержали и поместили на специализированную стоянку. А 41-летний водитель автобуса отстранен от управления транспортным средством.

К тому же на него составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством с заведомо неисправными тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством». За это мужчине грозит штраф в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU