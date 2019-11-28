2019-11-28T17:23:01+03:00
Происшествия

В Прикамье полицейские ответили за ночные прогулки бывших заключенных

Прокуратура выявила нарушения при осуществлении административного надзора
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: Василий Вахрин
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В Чусовом прокуратура проверила, как полицейские контролируют людей, недавно освободившихся из мест лишения свободы, и обнаружила нарушения законодательства об административном надзоре.

Бывшие заключенные свободно уходили из дома по ночам, несмотря на наложенные ограничения. При этом полицейские, осуществляющие над ними надзор, не брали с них объяснений , не составляли административные протоколы. И даже не проверяли информацию о совершении бывшими заключенными административных правонарушений.

Как сообщили в краевой прокуратуре, начальнику отделения МВД России «Чусовской» было внесено представление. Полицейские, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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