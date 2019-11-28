2019-11-28T15:54:16+03:00
Общество

Движение на улице Героев Хасана в выходные закроют

А в пятницу придется искать объездные пути
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
..Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

На улице Героев Хасана продолжаются ремонтные работы. Из-за этого изменится движение на участке улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева. Днем в пятницу, 29 ноября с 11 и до 22 часов полоса в направлении из центра города будет открыта, а в центр города легковушкам и автобусам придется проезжать через парковку ТЦ «Шоколад». Грузовикам же надо двигаться по объездному пути - по улицам Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской и Бродовскому тракту.

А с 22 часов 29 ноября и до 6 часов утра понедельника, 2 декабря, движение на этом участке будет полностью перекрыто. Всем видам транспорта объезжать придется по улицам Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской и Бродовскому тракту.

Автобусы №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «Микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» на выходные дни будут ходить по двум отдельным участкам: из центра города до остановки «ОАО «Велта» (на кольце с улицей Хлебозаводской) и со стороны микрорайона Липовая гора до ТЦ «Шоколад».

Автобус №4т «Улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» будет ходить по улицам Героев Хасана и Хлебозаводской, далее по маршруту следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Автобус Пермь-Чайковский остановили на дороге из-за неисправного руля
В Прикамье полицейские ответили за ночные прогулки бывших заключенных
Главного режиссера Пермского театра оперы и балета нашли в Санкт-Петербурге
Губернатор Прикамья раскритиковал мэрию за отсутствие автобусов на Перми-1
В Перми пройдет выставка собак
В Пермском крае установили новые комплексы фотовидеофиксации в 42 местах
В Прикамье отец зарезал собственного сына
Ледовый городок на эспланаде в Перми будет в два раза больше, чем в прошлом году
"Вы не люди, а звери!". Волонтеры спасают котят, которых засунули в пакет и в морозы выкинули в мусорку
«От огромной температуры шипел снег». В Прикамье полицейские спасли на пожаре семью с детьми
В Прикамье бесплатно будут работать 136 катков
«Догоняла на попутке». В Перми водитель забыл кондуктора на остановке
В Пермском крае музеи будет работать бесплатно в новогодние каникулы
В Прикамье из-за халатности сотрудников управляющей компании погибли 5 человек
Концертно-спортивный комплекс в Перми планируют построить в 2024 году
Пермяка осудили за похищение человека и издевательства над ним
Пермяков просят придумать имя детенышу дамана из пермского зоопарка
В Перми установят 966 праздничных объектов
В Перми 10-летний школьник получил травму головы
«Просила о помощи». В Перми пенсионерку закрыли в овощной яме