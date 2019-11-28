Движение на улице Героев Хасана в выходные закроют

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-28T15:54:16+03:00

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На улице Героев Хасана продолжаются ремонтные работы. Из-за этого изменится движение на участке улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева. Днем в пятницу, 29 ноября с 11 и до 22 часов полоса в направлении из центра города будет открыта, а в центр города легковушкам и автобусам придется проезжать через парковку ТЦ «Шоколад». Грузовикам же надо двигаться по объездному пути - по улицам Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской и Бродовскому тракту.

А с 22 часов 29 ноября и до 6 часов утра понедельника, 2 декабря, движение на этом участке будет полностью перекрыто. Всем видам транспорта объезжать придется по улицам Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской и Бродовскому тракту.

Автобусы №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «Микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» на выходные дни будут ходить по двум отдельным участкам: из центра города до остановки «ОАО «Велта» (на кольце с улицей Хлебозаводской) и со стороны микрорайона Липовая гора до ТЦ «Шоколад».

Автобус №4т «Улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» будет ходить по улицам Героев Хасана и Хлебозаводской, далее по маршруту следования.

ИСТОЧНИК KP.RU