2019-11-28T15:25:09+03:00
Звезды

Главного режиссера Пермского театра оперы и балета нашли в Санкт-Петербурге

С 1 декабря им станет Марат Гацалов
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Андрей Чунтомов.Фото: Андрей Чунтомов.
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С 1 декабря в Пермском театре оперы и балета появится главный режиссер. Им станет Марат Гацалов, известный российский режиссер, лауреат премии «Золотая Маска», в недавнем прошлом главный режиссер Новой сцены Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Марат Гацалов будет заниматься кастингом приглашенных режиссеров, созданием единого эстетического поля театра и формированием репертуарной политики совместно с генеральным директором и другими творческими лидерами театра, сообщили в театре,

- Кроме того, учитывая перспективу открытия второй сцены театра, нам нужно динамично работать над увеличением репертуара. Планирование новых постановок приглашенных режиссеров и его собственные премьеры — это также задачи Марата, - отметил генеральный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов.

Марат Гацалов - обладатель Национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Август: графство Осейдж», театр «Глобус», Новосибирск (2012). Еще несколько его постановок были удостоены специальных призов «Золотой Маски»: «Жизнь удалась» (2009) Театра.doc и Центра драматургии и режиссуры — специальная премия жюри; «Экспонаты» (2010) Прокопьевского драматического театра — приз критики.

Его спектакль «Приход тела» в Центре драматургии и режиссуры был признан одной из самых громких театральных премьер сезона 2010–2011 годов. В 2017 году Марат Гацалов совместно с дирижером Валерием Гергиевым поставил в Мариинском театре музыкальную драму «Саломея» Штрауса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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