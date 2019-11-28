В Пермском крае установили новые комплексы фотовидеофиксации в 42 местах

СЕГОДНЯ 14:47 2019-11-28T14:47:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Прикамье на 42 участках дороги появились комплексы фотовидеофиксации. Издание «Business Class» сообщает о том, что камеры будут фиксировать превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, нарушение правил остановки и стоянки, движение по трамвайным путям, встречной и выделенным полосам.

Вся информация с камер будет передаваться в информационную систему правоохранительных органов. Данные о местонахождении камер находятся в свободном доступе на сайте краевой Госавтоинспекции.

Напомним, ранее мы писали о том, что концертно-спортивный комплекс в Перми планируют построить в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU