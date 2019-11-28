"Вы не люди, а звери!". Волонтеры спасают котят, которых засунули в пакет и в морозы выкинули в мусорку

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-28T14:05:40+03:00

Пока для них нашли кормящую кошку в Березниках

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- Вы не люди, а звери! Как можно было так поступить? - возмущаются жители Березников.

Утром в мусорном баке у жилого комплекса были найдены три котенка в черном мешке.

- 2 девочки и мальчик, - написала девушка в соцсетях. - Кормлю их пока молоком.

Позже удалось найти для котят кормящую кошку. Сейчас они в тепле, о них заботятся, их лечат. Скоро котята немного подрастут, и им будут искать новый дом.

- В мешке.. На холод... Вам это еще вернется, - возмущаются в комментариях жители Березников. - Надо своих животных стерилизовать, а не выкидывать потом котят.

ИСТОЧНИК KP.RU