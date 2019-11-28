«От огромной температуры шипел снег». В Прикамье полицейские спасли на пожаре семью с детьми

СЕГОДНЯ 13:43 2019-11-28T13:43:03+03:00

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В начале ноября в Кунгуре произошел крупный пожар в частном доме. Мимо проезжали сотрудники полиции, которые разбудили жильцов дома и помогли им выбраться из горящего здания.

Лейтенант полиции Алексей Фурин и младший лейтенант Александр Черноусов патрулировали территорию, когда заметили клубы дыма в частном секторе. Мужчины позвонили пожарным и посмешили на помощь хозяевам. У деревянного дома горела баня. Огонь мог перекинуться на стоящий рядом деревянный жилой дом, уже начинали гореть электрические провода, ведущие от горящего строения. Также рядом находилась машина хозяев.

Полицейские начали стучать в окна, чтобы разбудить жильцов. Через несколько минут супруги с детьми под присмотром полицейских покинули дом.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- Нас разбудил тревожный стук в окна и двери, сотрудники полиции кричали нам о немедленной эвакуации из дома, - вспоминает события той ночи жительница дома Наталья. - Я собрала детей, взяла документы. Муж тем временем вместе с инспекторами оттолкал нашу автомашину на безопасное расстояние. Было очень страшно! Пылала кровля, стены бани! От огромной температуры шипел снег.

Потерпевшие горячо поблагодарили спасителей. Супруги сообщили, что сотрудники полиции действовали слажено и четко.

ИСТОЧНИК KP.RU