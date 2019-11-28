В Прикамье бесплатно будут работать 136 катков

СЕГОДНЯ 13:15 2019-11-28T13:15:57+03:00

Свободным вход будет только в определенное время

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Сегодня на заседании Правительства Пермского края обсудили развитие зимних видов спорта.

В крае будут работать 224 ледовых катка и хоккейные коробки. Это на 35 больше, чем в прошлом году. Для тех, кто увлекается горнолыжным спортом, будут работать 22 горнолыжные базы. Также сейчас в регионе работают более 50 лыжных баз.

Министр спорта Пермского края Владимир Епанов отметил, что из 224 катков бесплатными для посещения в определенное время будут 136. А дети до 7 лет на своих коньках смогут кататься бесплатно.

Также в ходе заседания обсудили и работу лыжных баз. На данный момент в регионе функционирует 58 базы, 7 из них - в столице Прикамья. Доступ на все лыжные трассы бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU