В Прикамье из-за халатности сотрудников управляющей компании погибли 5 человек

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-28T11:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кизеле в марте 2019 года в своих квартирах нашли тела пятерых человек. Экспертиза показала, что все погибли от отравления окисью углерода.

Следователи установили, что смерть жителей дома наступила из-за халатности сотрудников управляющей компании. Работники УК не обратили внимания на состояние оголовков вентиляционных шахт на крыше дома. В результате чего дымоход завалило кирпичами, и углекислый газ не выходил из помещения.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, директора УК приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, директору по производству назначили 4 года лишения свободы условно, мастеру – 2 года 2 месяца ограничения свободы, контролеру дымовых и вентиляционных каналов – 2 года 2 месяца ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU