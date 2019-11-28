В Прикамье из-за халатности сотрудников управляющей компании погибли 5 человек
В Кизеле в марте 2019 года в своих квартирах нашли тела пятерых человек. Экспертиза показала, что все погибли от отравления окисью углерода.
Следователи установили, что смерть жителей дома наступила из-за халатности сотрудников управляющей компании. Работники УК не обратили внимания на состояние оголовков вентиляционных шахт на крыше дома. В результате чего дымоход завалило кирпичами, и углекислый газ не выходил из помещения.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, директора УК приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, директору по производству назначили 4 года лишения свободы условно, мастеру – 2 года 2 месяца ограничения свободы, контролеру дымовых и вентиляционных каналов – 2 года 2 месяца ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU