В Прикамье осудят мужчину за убийство девушек на пустыре
У своих жертв злоумышленник забирал сотовые телефоны
-Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:
В Соликамске перед судом предстанет местный житель. Мужчину подозревают в двух убийствах.
По версии следователей, житель Соликамска нападал на незнакомых девушек в безлюдном месте и убивал их. После этого злоумышленник похищал у жертв сотовые телефоны. Мужчину задержали.
В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщают, что были проведены судебно-криминалистические экспертизы, собраны доказательства, подтверждающие вину подозреваемого. В ближайшее время он предстанет перед судом.
ИСТОЧНИК KP.RU