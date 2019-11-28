В Прикамье осудят мужчину за убийство девушек на пустыре

СЕГОДНЯ 06:21 2019-11-28T06:21:43+03:00

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В Соликамске перед судом предстанет местный житель. Мужчину подозревают в двух убийствах.

По версии следователей, житель Соликамска нападал на незнакомых девушек в безлюдном месте и убивал их. После этого злоумышленник похищал у жертв сотовые телефоны. Мужчину задержали.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщают, что были проведены судебно-криминалистические экспертизы, собраны доказательства, подтверждающие вину подозреваемого. В ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU