2019-11-28T06:21:43+03:00
Происшествия

В Прикамье осудят мужчину за убийство девушек на пустыре

У своих жертв злоумышленник забирал сотовые телефоны
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Соликамске перед судом предстанет местный житель. Мужчину подозревают в двух убийствах.

По версии следователей, житель Соликамска нападал на незнакомых девушек в безлюдном месте и убивал их. После этого злоумышленник похищал у жертв сотовые телефоны. Мужчину задержали.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщают, что были проведены судебно-криминалистические экспертизы, собраны доказательства, подтверждающие вину подозреваемого. В ближайшее время он предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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