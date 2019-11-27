В Перми наказали УК и ТСЖ за плохую уборку дворов

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-27T16:27:07+03:00

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В ноябре город оказался под властью непогоды – ледяной дождь, смена температуры с минуса на плюс превратили Пермь в настоящий каток. Сотни пермяков получили травмы и ушибы.

Гололед был не только на дорогах и тротуарах. Во многих дворах тоже было опасно ходить. В городской администрации сообщили, что составлены первые для этой зимы протоколы о плохом содержании придомовых территорий, за которыми следуют штрафы.

Например, в Мотовилихе не справились со своими обязанностями управляющие компании «ТехКомфорт», «Реал», «НЭКСТ», «МастерКомфорта», в Свердловском районе – «ДВА» и «Жилищно-сервисная компания», в Индустриальном районе – «ЭКВО», «Профи-Дом», ТСЖ «Беляева, 8», в Дзержинском районе – «Территория качества», в Кировском районе – ТСЖ «Адмирал-1», «Заречная управляющая компания», «Домовладение», «Комфорт-сервис», ТСЖ «5-я Каховская, 8б».

- За нарушение правил организации благоустройства предусмотрен административный штраф на юридических лиц от 15 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 50 до 200 тысяч рублей, - сообщили в городской администрации. – Если у вас плохо содержат двор и управляющая компания не реагирует на ваши замечания, нужно обратиться в администрацию района или в городской департамент ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU