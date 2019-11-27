В Перми с 1 декабря начнется продажа транспортных карт

СЕГОДНЯ 15:10 2019-11-27T15:10:55+03:00

После покупку карту можно будет пополнить на любую сумму

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В Перми стартует продажа новых транспортных карт для не льготных категорий пассажиров. Продажа карт начнется 1 декабря. Для приобретения проездного билета необходимо обратиться в одно из отделений «Почтобанка», список которых будет размещен на сайте МКУ «Гортранс». Предполагается, что стоимость карты составит 50 рублей.

Пополнить карту можно будет на любую сумму. Пользоваться картой в качестве «электронного кошелька».

В администрации предпреждают пермяков, что система будет запущена в тестовом режиме, и на время отладки технических процессов необходимо иметь при себе денежные средства для оплаты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU