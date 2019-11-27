В Перми начался краевой общественный форум

СЕГОДНЯ 14:11 2019-11-27T14:11:13+03:00

В нем примут участие 800 человек

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В среду, 27 ноября, в Перми дан старт международному экономическому форуму. Ежегодно в нем принимают участи более 800 человек. Тема этого года - «ТОС – стратегия развития и партнерства».В открытии городского форума приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Перми Лидия Королева, депутат Государственной Думы Алексей Бурнашов, заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов, депутат гордумы Олег Бурдин.

На форуме выступили иностранные эксперты из Франции, Великобритании, гости из Архангельской и Ульяновской областей. Коллеги из Франции поделились опытом реализации проекта «Квартальное управление» и рассказали о местном самоуправлении на примере Лилля и других французских территорий.

Об опыте работы местных общественных самоуправлений рассказала Лидия Королева. В частности, было сказано об участии пермских ТОС в проекте «Инициативное бюджетирование», о работе общественных центров, которых сегодня насчитывается 43.

Вторая часть форума завершилась интерактивной сессия «ТОС как генератор общественных инициатив».

ИСТОЧНИК KP.RU