2019-11-27T14:11:13+03:00
Общество

В Перми начался краевой общественный форум

В нем примут участие 800 человек
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
Изменить размер текста:

В среду, 27 ноября, в Перми дан старт международному экономическому форуму. Ежегодно в нем принимают участи более 800 человек. Тема этого года - «ТОС – стратегия развития и партнерства».В открытии городского форума приняли участие глава Перми Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Перми Лидия Королева, депутат Государственной Думы Алексей Бурнашов, заместитель председателя гордумы Алексей Грибанов, депутат гордумы Олег Бурдин.

На форуме выступили иностранные эксперты из Франции, Великобритании, гости из Архангельской и Ульяновской областей. Коллеги из Франции поделились опытом реализации проекта «Квартальное управление» и рассказали о местном самоуправлении на примере Лилля и других французских территорий.

Об опыте работы местных общественных самоуправлений рассказала Лидия Королева. В частности, было сказано об участии пермских ТОС в проекте «Инициативное бюджетирование», о работе общественных центров, которых сегодня насчитывается 43.

Вторая часть форума завершилась интерактивной сессия «ТОС как генератор общественных инициатив».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Перми с 1 декабря начнется продажа транспортных карт
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается изморозевые отложения
В Прикамье ребенок пострадал при столкновении автобуса и легковушки
28 ноября в Перми состоится лекция «Профилактика гриппа и ОРВИ»
"Мать знала, но молчала". Житель Прикамья надругался над 5-летней падчерицей
В Прикамье с 8 декабря изменится график движения электричек
В Перми целый микрорайон из-за аварии остался без отопления
«Вывели людей и домашний скот». В Прикамье полицейские спасли жителей горящего дома
На «Азоте» модернизировано производство неконцентрированной азотной кислоты
В Перми пройдет акция «Трамвай пожеланий»
«Не пришли на встречу». В Перми пропали мать и 5-летний ребенок
«Т Плюс» проводит работы на теплосетях в микрорайоне Горки
Житель Прикамья, осужденный за тройное убийство, признался еще в шести
"Думали, что хочет совершить суицид". Пермяки вызвали спасателей из-за отдыхающего мужчины
В Прикамье должник заплатил 400 тысяч на содержание несовершеннолетнего ребенка
Житель Прикамья избил водителя за отказ его подвезти
Пермский строительный колледж станет передовым центром компетенций Worldskills
Пермь заняла 22 место по качеству жизни среди городов России
В выходные в 70 домах Орджоникидзевского района Перми отключат воду
Учебные заведения Перми начали украшать фасады к Новому году
Финалисты «Театрального Приволжья» из Пермского края стали номинантами международной премии
В Прикамье судебные приставы нашли должницу по свадебной фотографии
Гимн Перми выберут раньше апреля 2020 года
Жителей Прикамья осудили за содержание наркопритона
В Пермском крае экс-сотрудник ГУФСИН осудили за кражу