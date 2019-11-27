2019-11-27T14:02:58+03:00
Общество

28 ноября в Перми состоится лекция «Профилактика гриппа и ОРВИ»

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--Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В четверг на площадке Центра медицинской профилактики в 12.00 состоится онлайн-лекция «Профилактика гриппа и ОРВИ». Ее прочтет Татьяна Шестакова, аспирант кафедры управления и экономики фармации ФГБОУ ВО «ПГФА» Минздрава России.

В холодное время года мы больше всего подвержены различным заболеваниям, поэтому чтобы избежать болезни необходимо заранее позаботиться о своем здоровье.

Запомните! Основное правило профилактики гриппа и ОРВИ - во время эпидемии избегать посещения многолюдных мест, а при выходе на улицу смазывать нос оксолиновой мазью. Помимо этого, необходимо следить за гигиеной – чаще мыть руки, делать влажную уборку в квартире, использовать увлажнители воздуха, потому как слизистая носа хуже справляется с защитой от микробов, когда воздух сухой.

Значительную роль в профилактике играет соблюдение правил здорового образа жизни – ежедневная физическая активность, правильное питание с присутствием в рационе не менее 400 грамм овощей и фруктов, полноценный сон, снижение уровня стресса.

Желающие смогут посмотреть трансляцию на нашем сайте.

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