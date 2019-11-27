"Мать знала, но молчала". Житель Прикамья надругался над 5-летней падчерицей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-11-27T15:51:41+03:00

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Несколько лет маленькая девочка терпела издевательства отчима, а мать не обращалась в полицию. Спасло ребенка только чудо.

На протяжении двух лет 37-летний житель Прикамья совершал насильственные действия сексуального характера в отношении 5-летней дочери сожительницы. Мать ребенка всё знала, но не пыталась спасти дочь. Женщина боялась сожителя. Мужчина систематически избивал и унижал ее.

Спас девочку дядя, который случайно узнал о том, что творил сожитель его сестры. Мужчина сообщил в полицию и злоумышленника задержали. Экспертизы показали, что отчим не страдает психическими отклонениями, все преступления совершал в состоянии алкогольного опьянения.

Семья оказалась многодетной. Детей помести в государственное учреждение помощи детям. В суд направлено исковое заявление об ограничении в родительских правах матери детей

Злоумышленник ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU