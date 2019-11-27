В Прикамье с 8 декабря изменится график движения электричек

СЕГОДНЯ 12:41 2019-11-27T15:45:40+03:00

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С 8 декабря в Пермском крае изменится график движения пригородных поездов. Новое расписание появится в основном у поезда «Ласточка», который следует от Перми до Верещагино.

Также изменится график некоторых поездов Восточного направления.

Электропоезд №7161 Кишерть – Пермь-2 будет отправляться из Кишерти раньше на 18 минут в 06:32. Вечером электричка №7174 Пермь-2 – Кишерть отправится на 24 минуты раньше – в 20:36.

Расписание электричек Горнозаводского направления коснется поезда №6202 Пермь-2 – Чусовская. Сократится время поездки до 50 минут.

Новое расписание появится у городских электричек. Здесь появится новый поезд №7114 Пермь-2 – Левшино, который отправится с Перми-2 в 15:52, а прибудет в Левшино в 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU