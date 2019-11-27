В Перми целый микрорайон из-за аварии остался без отопления

СЕГОДНЯ 12:31 2019-11-27T12:32:57+03:00

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В микрорайоне Кислотные дачи 27 ноября произошла авария на теплосети. ООО «Пермская сетевая компания» и «Т Плюс» уже начали устранять последствия ЧП. Полностью завершить работы планируют до 17:00.

Энергетики предупреждают о том, что на время работ в микрорайоне могут быть перебои с отоплением и горячей водой.

В пресс-службе компании «Т Плюс» сообщают, что на надежность городской системы теплоснабжения влияет высокая степень износа городских коммуникаций, сегодня она составляет порядка 80%. Поэтому энергетики просят у жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU