В Перми целый микрорайон из-за аварии остался без отопления
В микрорайоне Кислотные дачи 27 ноября произошла авария на теплосети. ООО «Пермская сетевая компания» и «Т Плюс» уже начали устранять последствия ЧП. Полностью завершить работы планируют до 17:00.
Энергетики предупреждают о том, что на время работ в микрорайоне могут быть перебои с отоплением и горячей водой.
В пресс-службе компании «Т Плюс» сообщают, что на надежность городской системы теплоснабжения влияет высокая степень износа городских коммуникаций, сегодня она составляет порядка 80%. Поэтому энергетики просят у жителей с пониманием отнестись ко временным неудобствам.
ИСТОЧНИК KP.RU