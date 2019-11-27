На «Азоте» модернизировано производство неконцентрированной азотной кислоты

СЕГОДНЯ 11:43 2019-11-27T11:43:56+03:00

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На филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализован инвестпроект «Техническое перевооружение агрегатов УКЛ-7 и производства раствора нитрата магния». Его бюджет составил 226,8 млн рублей. Мероприятия направлены на увеличение производительности продукции.

С конца весны до середины осени 2019 года произведены работы на агрегатах №3А, №2А, №4А. Инвестпроект предусматривал несколько изменений в технологии производства продукта. В технологической схеме была удалена камера сгорания реактора, в которой при помощи сжигания природного газа происходил процесс подогрева хвостовых газов. Сейчас эту функцию выполняет новый теплообменник, произведенный в городе Озерске (Челябинская область). В результате модернизации производительность агрегатов увеличилась более чем на 50 тонн в сутки. За счёт исключения взрывоопасного вещества – природного газа – повысилась безопасность производства

Кроме того, важные работы прошли на контактном аппарате агрегата №2А. Там, помимо стандартной замены катализаторных сеток, установлена новая фланцевая пара – деталь, которая соединяет верхнюю и нижнюю части, и смонтировано новое поддерживающее устройство для катализаторных сеток. В результате контактный аппарат стал более герметичным и не пропускает даже малейшие пары сред, которые в нём находятся.

Установлен новый подогреватель хвостовых газов на агрегате №2А, чтобы они не потеряли необходимую температуру и обеспечили отчистку, обновляются трубки и змеевики на тарелках в абсорбционной колонне, в которой и происходит процесс образования азотной кислоты.

Дополнительно в результате ремонта заменены расходные материалы, устранены дефекты на аппаратах и трубопроводах. Проведены вскрытие, диагностика и ремонт нагнетателя, турбокомпрессора, турбины и редуктора – основных элементов агрегата. Выполнена экспертиза и ремонт внутренних устройств аппаратов. Заменены фильтры воздуха и фильтрующие элементы смесителя и окислителя.

В ходе проведения модернизации отделения № 5А производства неконцентрированной азотной кислоты были также выполнены работы по изменению схем снабжения оборотной водой этих агрегатов. Результатом реализации мероприятия стало подключение дополнительных мощностей по оборотной воде, позволяющих повысить эффективность охлаждения теплообменного технологического оборудования, и повышение надёжности схем снабжения оборотной водой за счёт возможности переключения между ВОЦ при устранении дефектов и проведении остановочных ремонтов в других цехах филиала.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

– В этом проекте воплощены современные решения. Исключение использования природного газа способствует повышению безопасности процесса и снижению экономических затрат. Главный результат - увеличение производительности агрегатов не менее чем на 1 тонну в час, а также повышение экологических показателей производства и улучшение условий труда сотрудников.