В Перми пройдет акция «Трамвай пожеланий»
Новый год близко. Пора готовить поздравления родным и близким. А МУП «Пермгорэлектротранс» предлагает поздравить друг друга. Это можно сделать в пермских трамваях.
В Перми запускаю акцию «Трамвай пожеланий». В салонах пермских трамваев разместят новогодние открытки с поздравлениями пермяков.
- Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо до 10 декабря отправить текст новогоднего поздравления на электронную почту getpress2@yandex.ru с пометкой «Трамвай пожеланий» или разместить его в социальных сетях используя хэштег #трамвайпожеланий. Сотрудники предприятия оформят пожелания в новогодние открытки и разместят их в салонах трамваев, - сообщили в пресс-службе пермской мэрии.
Пожелание должно быть небольшим. Объем - 3 предложения. Трамваи с пожеланиями будут курсировать с середины декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU