2019-11-27T11:30:26+03:00
Общество

В Перми пройдет акция «Трамвай пожеланий»

Пермяки смогут поздравить жителей города
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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Новый год близко. Пора готовить поздравления родным и близким. А МУП «Пермгорэлектротранс» предлагает поздравить друг друга. Это можно сделать в пермских трамваях.

В Перми запускаю акцию «Трамвай пожеланий». В салонах пермских трамваев разместят новогодние открытки с поздравлениями пермяков.

- Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо до 10 декабря отправить текст новогоднего поздравления на электронную почту getpress2@yandex.ru с пометкой «Трамвай пожеланий» или разместить его в социальных сетях используя хэштег #трамвайпожеланий. Сотрудники предприятия оформят пожелания в новогодние открытки и разместят их в салонах трамваев, - сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Пожелание должно быть небольшим. Объем - 3 предложения. Трамваи с пожеланиями будут курсировать с середины декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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