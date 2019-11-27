Пермь заняла 22 место по качеству жизни среди городов России

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-27T09:33:02+03:00

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Специалисты Финансового университета при правительстве РФ составили рейтинг качества жизни в городах России. Всего в список вошли 78 городов. Пермь заняла 22 место.

Лучшей по качеству и уровню жизни признали Казань. Также в тройке лидеров Грозный и Тюмень. Москва стала пятой, а следом идет северная столица.

Пермь вошла в первую тридцатку и заняла 22 место. При составлении рейтинга учитывались мнения жителей, оценка работы дорожных служб, общественного транспорта и дорожной полиции, а также работа местных властей. Так, согласно результатам исследования, в медицинское обслуживание в Перми на 4 месте.

ИСТОЧНИК KP.RU