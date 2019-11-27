В выходные в 70 домах Орджоникидзевского района Перми отключат воду
В Перми жители Орджоникидзевского района Перми останутся без холодной воды в субботу, 30 ноября. В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили, что отключение связано с планово-восстановительными работами.
Так, с 09:00 до 19:00 без воды останутся 70 домов.
- Бенгальская, 10А, 12, 14, 16, 2, 20, 6, 8;
- Бумажников, 1, 11, 12, 15, 17, 2, 20, 4, 9;
- Евгения Пузырева, 14, 23;
- Железнодорожная, 1, 1А, 1Б;
- Иркутская, 1;
- Корсуньская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9;
- Малореченская, 1;
- Мозырьская, 1, 26, 3, 5, 6, 9, 9А;
- Оршанская, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 9;
- Пинская, 1;
- Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 21А, 24, 26, 4, 8, 9;
- Сухумская, 10, 19, 3, 4А, 5, 6, 8;
- Яблоневая, 1.
ИСТОЧНИК KP.RU