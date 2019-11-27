2019-11-27T09:15:53+03:00
Общество

В выходные в 70 домах Орджоникидзевского района Перми отключат воду

Будут проводить планово-восстановительные работы
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

В Перми жители Орджоникидзевского района Перми останутся без холодной воды в субботу, 30 ноября. В компании «НОВОГОР-Прикамье» сообщили, что отключение связано с планово-восстановительными работами.

Так, с 09:00 до 19:00 без воды останутся 70 домов.

- Бенгальская, 10А, 12, 14, 16, 2, 20, 6, 8;

- Бумажников, 1, 11, 12, 15, 17, 2, 20, 4, 9;

- Евгения Пузырева, 14, 23;

- Железнодорожная, 1, 1А, 1Б;

- Иркутская, 1;

- Корсуньская, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 5, 9;

- Малореченская, 1;

- Мозырьская, 1, 26, 3, 5, 6, 9, 9А;

- Оршанская, 11, 13, 17, 20, 3, 5, 9;

- Пинская, 1;

- Сестрорецкая, 10, 13, 15, 16, 19, 19А, 21, 21А, 24, 26, 4, 8, 9;

- Сухумская, 10, 19, 3, 4А, 5, 6, 8;

- Яблоневая, 1.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На «Азоте» модернизировано производство неконцентрированной азотной кислоты
В Перми пройдет акция «Трамвай пожеланий»
«Не пришли на встречу». В Перми пропали мать и 5-летний ребенок
«Т Плюс» проводит работы на теплосетях в микрорайоне Горки
Житель Прикамья, осужденный за тройное убийство, признался еще в шести
"Думали, что хочет совершить суицид". Пермяки вызвали спасателей из-за отдыхающего мужчины
В Прикамье должник заплатил 400 тысяч на содержание несовершеннолетнего ребенка
Житель Прикамья избил водителя за отказ его подвезти
Пермский строительный колледж станет передовым центром компетенций Worldskills
Пермь заняла 22 место по качеству жизни среди городов России
Учебные заведения Перми начали украшать фасады к Новому году
Финалисты «Театрального Приволжья» из Пермского края стали номинантами международной премии
В Прикамье судебные приставы нашли должницу по свадебной фотографии
Гимн Перми выберут раньше апреля 2020 года
Жителей Прикамья осудили за содержание наркопритона
В Пермском крае экс-сотрудник ГУФСИН осудили за кражу