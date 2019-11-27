Учебные заведения Перми начали украшать фасады к Новому году

СЕГОДНЯ 09:08 2019-11-27T09:08:52+03:00

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В Перми полным ходом идет подготовка к Новому году. На Комсомольском проспекте уже появилось «звездное небо», а у Соборной площади - светящиеся подарочная коробка и елочная игрушка. А 27 ноября на эспланаде зажгут огни на городской елке.

Не отстают от подготовки и учебные заведения Перми. Так, уже несколько школ приступили к оформлению фасадов.

Школы и учреждения дополнительного образования, расположенные на центральных улицах города, зажгли новогодние гирлянды еще на прошлой неделе, остальные украсят свои фасады до конца месяца. Световая иллюминация, елки, снежные и ледяные фигуры у входа в школы, детские сады и учреждения дополнительного образования призваны создать праздничное настроение у жителей города.

ИСТОЧНИК KP.RU