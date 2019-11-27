Финалисты «Театрального Приволжья» из Пермского края стали номинантами международной премии

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-27T09:06:16+03:00

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Артисты детской театральной студии «Балаганчик» из п. Яйва, ставшие лучшими в региональном отборе фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье» и вышедшие в финал конкурса, стали номинантами на получение международной премии «ARTIS-2019», вручение которой состоится 9 декабря в Санкт-Петербурге.

Премия в этом году будет присуждаться уже в пятый раз. Детский театральный коллектив получил право бороться за неё после того, как завоевал весной Гран-при на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звёзды столицы».

На суд жюри в номинации «Лучшая театральная постановка сезона» юные артисты из Прикамья представят свой знаменитый спектакль по пьесе Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?» (его видеоверсию можно посмотреть на официальном сайте «Театральное Приволжье»). Сейчас ребята активно трудятся, готовятся к выступлению. По словам художественного руководителя студии Марины Алексеевой, для всей труппы предстоящее событие будет огромным опытом, а полученные рекомендации авторитетного жюри помогут коллективу сделать качественный шаг вперед в своем творчестве.

Для полноценного роста и развития в театральном искусстве немаловажно наблюдать и за работой профессиональных актёров. Поэтому участники «Балаганчика» регулярно посещают различные постановки Березниковского драматического театра, летом текущего года ребята побывали в пермском «Театре-Театре», а осенью на фестивале «КаМский».

«После каждого спектакля мы с детьми всегда обсуждаем поведение актеров на сцене: что понравилось и не понравилось, верно ли двигались артисты, правильно ли раскрыли свой образ, кто больше запомнился. Поездки в театр - огромный опыт для ребят. Кроме того, считаю, это нужная в современном мире традиция, которая прививает культуру и пропагандирует интеллектуальный досуг», – отмечает Марина Алексеева.

Напомним, единое голосование за финалистов «Театрального Приволжья стартует 29 ноября в 13:00 (по московскому времени). Итоги конкурса будут подведены 30 ноября в прямом эфире.

Фестиваль проходит по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

Справка:

Международная премия «ARTIS» – это престижная международная премия, присуждаемая талантливым детям и подросткам за выдающиеся достижения в различных видах искусства, а также их преподавателям, внесшим большой вклад в развитие детско-юношеского творчества. На сегодняшний день призовой фонд премии составляет 1 млн рублей. Выбирать победителей в 5 различных категориях будут выдающиеся деятели культуры, искусства и спорта, заслуженные и народные артисты России, звезды эстрады и шоу-бизнеса.