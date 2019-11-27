Жителей Прикамья осудили за содержание наркопритона

СЕГОДНЯ 07:52 2019-11-27T07:52:13+03:00

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В Пермском крае осудили двух местных жителей за распространение наркотиков и за содержание наркопритона. Злоумышленника закупали наркотические вещества и распространяли их среди молодежи.

Злоумышленников задержали при получении крупной партии гашиша. Всего из оборота сотрудники полиции изъяли 55 грамм гашиша. Также было установлено, что один из задержанных постоянно предоставлял свою квартиру лицам для употребления наркотиков.

Суд признал жителей Прикамья виновными и приговорил одного злоумышленника к пяти годам и двум месяцам, а другого - к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU