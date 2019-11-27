В Пермском крае экс-сотрудник ГУФСИН осудили за кражу

СЕГОДНЯ 07:03 2019-11-27T07:03:32+03:00

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22-летнего бышего сотрудника ГУФСИН осудили за кражу.

Молодой человек украл в баре сотовый телефон. Отдыхая в кафе-баре, парень увидел оставленный кем-то сотовый телефон. Молодой человек не попытался найти хозяина, а присвоил гаджет себе и ушел из заведения.

После этого молодой человек сбросил все настройки и удалил данные бывшего владельца с телефона, но пользоваться им так и не смог. Но решил вернуть за вознаграждение. Парень нашел объявление о потере гаджета, сообщил, что нашел телефон на улице и отдал владелице.

Как сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры, парня уволили из органов уголовно-исполнительной системы и приговорили к штрафу в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU