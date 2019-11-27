2019-11-27T06:51:39+03:00
Дом. Семья

«Как так можно?». В Прикамье на мороз из машины выбросили двух щенков

Волонтеры пытаются спасти малышей
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП БерезникиФото: ЧП Березники
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- Беда! Просто - на улицу. Просто - зимой. Просто - в никуда! - негодуют волонтеры.

Во вторник, 26 ноября, в Березниках неизвестные подъехали на машине к торговому центру и выбросили двух щенков на мороз.

По словам местных жителей, бывших хозяев малышей запечатлела камера видеонаблюдения. Щенятам пытаются найти дом. Волонтеры просят у местных жителей помочь привлечь внимание полиции и установить личности бывших хозяев, чтобы привлечь их к ответственности.

Щенки находятся на передержке, но места совсем нет. Зоозащитники просят неравнодушных граждан дать малышам временный приют или забрать насовсем.

Если вы хотите взять щенка, звоните: 8 919 49 53 266 (Юлия), 8 912 98 406 57 (Ирина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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