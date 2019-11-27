2019-11-27T06:43:21+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина покусал полицейского

Злоумышленника признали невменяемым
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Чердынском районе Пермского края осудят местного жителя за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

В июле 2019 года злоумышленника доставили в отдел полиции по Чердынскому району. Мужчина начал вести себя неадекватно. Он сильно толкнул, а затем укусил сотрудника полиции.

Злоумышленника оттащили от полицейского. Согласно заключению психиатрической экспертизы, мужчину признали невменяемым, он не способен к волевому самоконтролю и нуждается в принудительном лечении. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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