2019-11-26T20:37:08+03:00
Происшествия

В Перми у остановки "Гознак" загорелся пассажирский автобус

Очевидцы сообщают, что никто не пострадал
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @chp_59Фото из Instagram @chp_59
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Вечером 26 ноября в Перми произошло ЧП с пассажирским транспортом. Как сообщили пользователи соцсетей, около 8 вечера у остановки "Гознак" загорелся пассажирский автобус. На видео видно, что к месту происшествия выезжала пожарная бригада. Возгорание потушили. Судя по всему, очаг находился в районе моторного отсека.

- Пострадавших нет, - написали в соцсетях очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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