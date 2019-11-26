В Перми у остановки "Гознак" загорелся пассажирский автобус
Очевидцы сообщают, что никто не пострадал
Фото из Instagram @chp_59
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Вечером 26 ноября в Перми произошло ЧП с пассажирским транспортом. Как сообщили пользователи соцсетей, около 8 вечера у остановки "Гознак" загорелся пассажирский автобус. На видео видно, что к месту происшествия выезжала пожарная бригада. Возгорание потушили. Судя по всему, очаг находился в районе моторного отсека.
- Пострадавших нет, - написали в соцсетях очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU