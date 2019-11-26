Дягилевский фестиваль в 2020 году возглавит Теодор Курентзис
Дягилевский фестиваль в 2020 поду вновь состоится под художественным руководством Теодора Курентзиса. Он пройдет в Перми с 12 по 21 июня.
- Соответствующий договор Теодор Курентзис и Пермский театр оперы и балета подписали в понедельник, 25 ноября, - сообщили в пресс-службе театра. - Согласно договору, художественный руководитель формирует основную и образовательную программы фестиваля, а театр и Министерство культуры Пермского края обеспечивают финансовую и техническую возможность их реализации.
В пресс-службе добавили, что программа Дягилевского фестиваля будет объявлена в марте.
ИСТОЧНИК KP.RU