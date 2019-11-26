2019-11-26T16:21:30+03:00
Звезды

Дягилевский фестиваль в 2020 году возглавит Теодор Курентзис

Программу объявят в марте
Елена КОНОВА
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Теодор Курентзис. Фото Антона Завьялова предоставлено пресс-службой Театра оперы и балетаТеодор Курентзис. Фото Антона Завьялова предоставлено пресс-службой Театра оперы и балета
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Дягилевский фестиваль в 2020 поду вновь состоится под художественным руководством Теодора Курентзиса. Он пройдет в Перми с 12 по 21 июня.

- Соответствующий договор Теодор Курентзис и Пермский театр оперы и балета подписали в понедельник, 25 ноября, - сообщили в пресс-службе театра. - Согласно договору, художественный руководитель формирует основную и образовательную программы фестиваля, а театр и Министерство культуры Пермского края обеспечивают финансовую и техническую возможность их реализации.

В пресс-службе добавили, что программа Дягилевского фестиваля будет объявлена в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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