В пермских лесах готовят лыжные трассы

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-26T14:56:07+03:00

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В Перми идет подготовка лыжных трасс. Она началась еще летом. Лесничие убирали старые деревья и выравнивали поверхность.

Как только в Пермский край пришла зима, начался второй этап подготовки. Сейчас спортивные организации накатывают лыжню.

В Черняевском лесу идет подготовка 10 км лыжных трасс. Большая лыжная трасса начинается от спортивного комплекса им. Сухарева. Еще одна трасса длино 2 км пройдет за Дворцом культуры железнодорожников.

- В Левшинском и Мотовилихинском участковых лесничествах появятся уже привычные лыжные трассы, они расположены на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Язовской», в поселке Новые Ляды, а также на лыжной базе в ООПТ «Глушихинский ельник», - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU