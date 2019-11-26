Пермяки могут бесплатно сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции
Это можно сделать в медпункте ж/д вокзала
-Фото: архив "КП"
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В среду, 27 ноября, празднуется Всемирный день борьбы со СПИДом. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что в этот день пермяки могут бесплатно пройти тест на наличие ВИЧ-инфекции. Мероприятие состоится 27 ноября с 11:00 до 15:00 в медпункте железнодорожного вокзала Пермь - 2.
Анализ можно сдать и в пятницу, 29 ноября, с 11:00 до 15:00 на «Пермскомй ярмарке» в рамках VI Пермского краевого семейного Форума.
В Пермском крае проживает 28 тысяч ВИЧ-инфецированных людей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение роста заболеваемости
ИСТОЧНИК KP.RU