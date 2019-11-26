2019-11-26T14:35:20+03:00
Общество

Пермяки могут бесплатно сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции

Это можно сделать в медпункте ж/д вокзала
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В среду, 27 ноября, празднуется Всемирный день борьбы со СПИДом. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что в этот день пермяки могут бесплатно пройти тест на наличие ВИЧ-инфекции. Мероприятие состоится 27 ноября с 11:00 до 15:00 в медпункте железнодорожного вокзала Пермь - 2.

Анализ можно сдать и в пятницу, 29 ноября, с 11:00 до 15:00 на «Пермскомй ярмарке» в рамках VI Пермского краевого семейного Форума.

В Пермском крае проживает 28 тысяч ВИЧ-инфецированных людей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение роста заболеваемости

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дягилевский фестиваль в 2020 году возглавит Теодор Курентзис
В пермских лесах готовят лыжные трассы
В Прикамье водитель иномарки сбил двух пешеходов на «зебре»
В Пермском крае 56 долгостроев включены в Единый реестр проблемных объектов
Почтальон, после ухода которой пенсионерка нашла у себя «билеты банка приколов», прошла проверку на полиграфе
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
«Азот» вручил гранты участникам проекта «Город-сад. Наследие»
«Подарочная коробка и елочный шар». В Перми установили конструкции новогоднего маршрута
В Перми в результате ДТП пострадал ребенок
В Пермском крае мужчина избил и пытался задушить собственную жену
Власти Перми выделят 21 миллион на реконструкцию путепровода в Перми
В Пермь приедут Ирина Роднина и Оксана Пушкина
В центре Перми закрыли опасное для здоровья кафе
В Перми состоится краевой семейный форум
Пермяка осудили за убийство основателя реабилитационного центра для алкоголиков