Пермяки могут бесплатно сдать анализы на наличие ВИЧ-инфекции

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-26T14:35:20+03:00

Это можно сделать в медпункте ж/д вокзала

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В среду, 27 ноября, празднуется Всемирный день борьбы со СПИДом. Издание «Мой город - Пермь» сообщает, что в этот день пермяки могут бесплатно пройти тест на наличие ВИЧ-инфекции. Мероприятие состоится 27 ноября с 11:00 до 15:00 в медпункте железнодорожного вокзала Пермь - 2.

Анализ можно сдать и в пятницу, 29 ноября, с 11:00 до 15:00 на «Пермскомй ярмарке» в рамках VI Пермского краевого семейного Форума.

В Пермском крае проживает 28 тысяч ВИЧ-инфецированных людей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается уменьшение роста заболеваемости

ИСТОЧНИК KP.RU