2019-11-26T14:22:55+03:00
Общество

В Пермском крае 56 долгостроев включены в Единый реестр проблемных объектов

Всего в Прикамье 60 таких домов
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Единый реестр долгостроев в Пермском крае включены 56 объектов. Всего в Прикамье 60 долгостроев ждут своей очереди. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что включение объекта в реестр проблемных домов необходимо для контроля мероприятий по достройке и нужно для помощи и предоставления федеральной поддержки дольщикам.

В связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве, Инспекция госстройнадзора Пермского края не ведет контроль обманутых дольщиков и не занимается признанием их таковыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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