В Пермском крае 56 долгостроев включены в Единый реестр проблемных объектов
Всего в Прикамье 60 таких домов
-Фото: Василий Вахрин
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В Единый реестр долгостроев в Пермском крае включены 56 объектов. Всего в Прикамье 60 долгостроев ждут своей очереди. Издание «Рифей-Пермь» сообщает о том, что включение объекта в реестр проблемных домов необходимо для контроля мероприятий по достройке и нужно для помощи и предоставления федеральной поддержки дольщикам.
В связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве, Инспекция госстройнадзора Пермского края не ведет контроль обманутых дольщиков и не занимается признанием их таковыми.
ИСТОЧНИК KP.RU