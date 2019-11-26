«Азот» вручил гранты участникам проекта «Город-сад. Наследие»

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-26T13:19:24+03:00

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» вручил сертификаты на получение грантов участникам конкурса по озеленению территорий образовательных учреждений и города Березники в рамках эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие». Торжественная церемония награждения прошла на научно-практической конференции, организованной филиалом «Азот» совместно с Управлением образования администрации города Березники.

Свои идеи по озеленению территорий представили 11 образовательных учреждений. Защита проектов прошла на научно-практической конференции. Сертификаты на 100 000 рублей получили пятеро финалистов: школа №3, загородный оздоровительный лагерь «Дружба», Станция юных натуралистов, Дом детского и юношеского творчества и детский сад №58. Остальные участники получили сертификаты на сумму от 10 000 до 50 000 рублей. В целом грантовый фонд составил 640 тысяч рублей.

Екатерина Вознесенская, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» по связям с общественностью:

– Участники представили серьезные и интересные проекты по озеленению территорий. Мы решили отметить каждого конкурсанта. Поэтому был увеличен грантовый фонд с 450 до 640 тысяч рублей. Эти средства помогут реализовать больше идей, а значит следующим летом наш город станет еще зеленее и красивее.

Также на научно-практической конференции пятеро школьников представили свои научно-исследовательские работы. Результаты жюри подведет позже. Филиал «Азот» решил наградить активных школьников поездкой в Пермь в период зимних каникул на ледовое представление «Щелкунчик».

С лекцией о современных тенденциях в озеленении городов выступила Илюса Збруева, кандидат сельскохозяйственных наук, главный садовник Перми.

Напомним, проект «Город-сад. Наследие», инициированный Советом активной молодежи филиала «Азот» «Лига лидеров», посвящен 110-летию со дня рождения Валентина Леонидовича Миндовского – известного ученого практика-озеленителя. В рамках проекта успешно реализован целый ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, I этап конкурса по озеленению территорий образовательных учреждений. Для активистов была организована поездка в Соликамский Мемориальный ботанический сад им. Г.А. Демидова. В ноябре проект был отмечен дипломом III степени на краевом конкурсе эколого-просветительских проектов.

Венера Мухатаева, председатель Совета активной молодежи филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», депутат Березниковской городской Думы:

– Главной целью проекта изначально было объединение усилий предприятий, администрации города, образовательных учреждений, общественных организаций, молодежи, СМИ в грамотном озеленении родного города. Научно-практическая конференция показала, что у нас это получилось – все вместе мы сможем сделать Березники городом-садом, как хотел этого Валентин Леонидович Миндовский. Мы планируем продолжить проект в следующем году и надеемся, что сможем привлечь еще больше организаций и участников к такому благому делу – благоустройству нашего города.