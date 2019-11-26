2019-11-26T12:25:03+03:00
Происшествия

В Пермском крае мужчина избил и пытался задушить собственную жену

Женщина сообщила в полицию
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Кизеле осудили местного жителя за избиение своей жены и угрозой убийством. Мужчина недавно освободился из заключения и начал пить.

В состоянии алкогольного опьянения 38-летний житель Кизела поругался с женой. В ходе ссоры мужчина сначала избил женщину, потом повалил ее на диван, обхватил руками за шею, сдавив так, что женщине стало трудно дышать. Держа одной рукой жену за шею, второй злоумышленник размахивал ножом и угрожал убить супругу.

Пострадавшая обратилась в полицию. Травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Несмотря на то, что мужчина не признал свою вину, суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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