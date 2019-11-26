Власти Перми выделят 21 миллион на реконструкцию путепровода в Перми

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-26T12:10:55+03:00

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Мэрия Перми снова ищет подрядчика для разработки проекта реконструкции улицы Карпинского от шоссе Космонавтов дл Мира. Издание «Business Class» сообщает о том, что мост предполагается расширить до шести полос.

Стоимость контракта составит 21,2 миллион рублей. Срок исполнения контракта остался прежним. Заказчик должен получить готовый проект с заключением госэкспертизы не позднее 20 декабря 2020 года.

Проектировщик должен предусмотреть организованный водоотвод с проезжей части, применить гранитный борт и оцинкованные опоры освещения. Кроме того, необходимо связать документацию с проектом строительства улицы Крисанова от шоссе Космонавтов до Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU