2019-11-26T11:32:36+03:00
Спорт

В Пермь приедут Ирина Роднина и Оксана Пушкина

Они примут участие в церемонии открытия Фестиваля спорта среди семейных команд
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
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В последний день осени, 30 ноября, в Перми начнется фестиваль спорта среди семейных команд государств-участников СНГ. На церемонию открытия приедут почетные гости.

В соревнованиях примут участие 200 спортсменов из 13 государств. Торжественное открытие в футбольном крытом манеже «Пермь Великая» посетят 3-кратная Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина, 13-кратная Паралимпийская чемпионка Рима Баталова, 18-кратная чемпионка мира, 43-кратная чемпионка Европы, вице-Президент Паралимпийского Комитета России и известная телеведущая РФ Оксана Пушкина.

Фестиваль проводится уже в третий раз в рамках нацпроекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU

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