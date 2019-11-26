В центре Перми закрыли опасное для здоровья кафе

СЕГОДНЯ 11:24 2019-11-26T11:24:51+03:00

В помещении не была налажена система вентиляции

Изменить размер текста: A A

Жители Ленинского района Перми пожаловались в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю на то, что все запахи из кафе «Lounge» идут в квартиры. Заведение находится в пристроенных к многоквартирному дому помещениях.

В результате проверки Роспотребнадзор выявил нарушения санитарных требований. Собственник не оборудовал должным образом шахты вытяжной вентиляции в кафе. По словам жителей, вентиляция располагается на уровне их окон, и все запахи идут в квартиры.

Суд признал собственника виновным и приостановил деятельность кафе на два месяца.

Директор организации предупрежден об административной и уголовной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава и решения суда.

ИСТОЧНИК KP.RU