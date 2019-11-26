2019-11-26T11:08:13+03:00
Происшествия

Пермяка осудили за убийство основателя реабилитационного центра для алкоголиков

В момент преступления и погибший, и злоумышленник были пьяны
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Дзержинском районе Перми вынесли приговор 37-летнему местному жители. Мужчина отправится за решетку за убийство.

Сотрудники полиции выяснили, что летом между убитым и погибшим произошла ссора в квартире погибшего, в ходе которой мужчина ударил знакомого ножом в грудь. Оба участника конфликта были пьяны.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что погибший считал себя организатором реабилитационного центра для алкозависимых, который располагался в его квартире. В разное время там проживали от 7 до 20 человек.

Суд приговорил злоумышленника к 9 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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