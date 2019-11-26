В Перми появится остановка «Театр-Театр»

СЕГОДНЯ 10:58 2019-11-26T10:58:04+03:00

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Общественный совет по топонимике при главе Перми принял решение переименовать остановки общественного транспорта, находящиеся на улицах Петропавловской и Ленина, с «Драмтеатр» на «Театр-Театр». С этим предложением коллектив театра уже обращался в совет семь лет назад. Но тогда им отказали.

- Мы не верили, что название приживется, - напомнила член совета по топонимике Наталья Рослякова.

В этом году предложение о переименовании также вызвало споры. Одни члены совета считали, что горожане давно привыкли к названию «Драмтеатр», другие призывали актуализировать наименование. Ведь бывший драматический театр уже 11 лет называется «Театром-Театром». И приходится регулярно объяснять гостям города, что для того, чтобы попасть в ТТ, надо выйти на остановке «Драмтеатр».

При голосовании мнения разделились, тем не менее решение о переименовании большинством голосов было принято.

ИСТОЧНИК KP.RU