В Прикамье бывший школьный бухгалтер похитила 5 миллионов рублей
В Нытвенском районе вынесли приговор 53-летней местной жительнице. Ее признали виновной в присвоении чужого имущества.
Сотрудники полиции выяснили, что работая в школе и имея доступ к бухгалтерии, женщина в течение трех лет воровала деньги. Она начисляла себе зарплату выше положенной в несколько раз. За три года таким образом она похитила 5,2 миллионов рублей.
Злоумышленница попыталась скрыться в Санкт-Петербурге, но ее задержали.
Нытвенский суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, злоумышленница должна вернуть все украденные деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU