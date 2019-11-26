В Прикамье бывший школьный бухгалтер похитила 5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-26T09:48:13+03:00

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В Нытвенском районе вынесли приговор 53-летней местной жительнице. Ее признали виновной в присвоении чужого имущества.

Сотрудники полиции выяснили, что работая в школе и имея доступ к бухгалтерии, женщина в течение трех лет воровала деньги. Она начисляла себе зарплату выше положенной в несколько раз. За три года таким образом она похитила 5,2 миллионов рублей.

Злоумышленница попыталась скрыться в Санкт-Петербурге, но ее задержали.

Нытвенский суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, злоумышленница должна вернуть все украденные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU