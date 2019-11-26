В Перми снесли незаконный переход через железнодорожные пути

СЕГОДНЯ 08:41 2019-11-26T08:41:42+03:00

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В Перми демонтировали пешеходный переход через железнодорожные пути, который соединял микрорайон Краснова и индустриальный район. Издание «Business Class» сообщает, что переход не числился на балансе ОАО «РЖД», а значит, был незаконным.

По мнению железнодорожников, пользуясь этим переходом, люди могли получить серьезные травмы. В целях избежания травматизма необходимо переходить железнодорожные пути только в специально оборудованных местах.

Чтобы безопасно перейти из микрорайона Краснова в Индустриальный район, теперь можно использовать переходы на 1436 и 1440 км ж/д путей или идти через дорогу.

ИСТОЧНИК KP.RU