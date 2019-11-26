В Прикамье компания подростков ограбила мясной магазин
В Пермском крае четверо подростков напали на мясной магазин. В субботу, 23 ноября, дети по 12 и 14 лет забежали в магазин «Мясо индейки» и украли из кассы деньги.
Дети в черной одежде с капюшонами ворвались в магазин, отвлекли продавца и скрыли кассу. Предположительно, подростки заранее спланировали нападение.
Однако улов малолетних преступников оказался совсем небольшим. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что мальчики украли 100 рублей.
В ведомстве проводят проверку по факту ограбления. Личность мальчиков установили. Известно, что все подростки состоят на учете в полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU