2019-11-26T07:41:29+03:00
Происшествия

Три человека пострадали в ДТП на трассе в Прикамье

Машина перевернулась и улетела в кювет
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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На трассе Мокино-Майский произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, авария произошла 25 ноября около 22:00. По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-217130 превысил скорость, потерял контроль над автомобилем, не справился с управлением и съехал в кювет. Машина перевернулась.

В результате аварии травмы получили сам водитель и двое пассажиров. Двоих пострадавших отправили в больницу, еще одному назначили амбулаторное лечение.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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