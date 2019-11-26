В Пермском крае жители стали меньше травиться алкоголем

СЕГОДНЯ 06:42 2019-11-26T06:42:41+03:00

Но зафиксированы и летальные случаи после отравления

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В управление Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, что в Прикамье уменьшилось число отравлений алкогольной продукцией.

В ведомстве отмечают, что на данный момент зафиксированы самые низкие показатели за последние пять лет. Так, с начала года 283 человека обратилось за помощью после отравления алкоголем, 122 из них погибли.

Однако число отравившихся снизилось в 2,2 раза, со смертельным исходом - в 3,1.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверило 228 объектов, продающих алкоголь и 223 точки, где продают непищевую спиртосодержащую продукцию. В результате было вынесено 88 постановлений о назначении административного наказания и снято с производства 43 партии алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU