В Перми при странных обстоятельствах пропал 36-летний мужчина

СЕГОДНЯ 06:22 2019-11-26T06:22:46+03:00

Последний раз его видели в ночь с 23 на 24 ноября

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В Перми разыскивают 36-летнего Артема Пластинкина. Мужчина пропал в районе Судозавода в Перми в ночь с субботы на воскресенье. Последний раз его видели на улице Ушакова, 18.

Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Разместили ориентировку в социальных сетях.

Артем Пластинкин был одет: черная куртка, зимняя кепка, спортивные штаны, кроссовки.

Если вы видели 36-летнего Артема Пластинкина и знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU