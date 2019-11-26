В Перми при странных обстоятельствах пропал 36-летний мужчина
Последний раз его видели в ночь с 23 на 24 ноября
Фото: ЧП ДТП.Пермь
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В Перми разыскивают 36-летнего Артема Пластинкина. Мужчина пропал в районе Судозавода в Перми в ночь с субботы на воскресенье. Последний раз его видели на улице Ушакова, 18.
Родственники забили тревогу и обратились за помощью в полицию. Разместили ориентировку в социальных сетях.
Артем Пластинкин был одет: черная куртка, зимняя кепка, спортивные штаны, кроссовки.
Если вы видели 36-летнего Артема Пластинкина и знаете что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 02.
ИСТОЧНИК KP.RU