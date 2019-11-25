«Обрадовались вниманию торговых сетей». В Прикамье поставщики бесплатно отдали мошенникам продуктов на 4 миллиона

СЕГОДНЯ 18:58 2019-11-25T19:00:20+03:00

У мошенников теперь будет время посидеть, подумать. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Когда на прикамских предпринимателей выходили якобы представители известных торговых сетей, те радовались, мол, надо же, наконец-то и на них обратили внимание.

Предложение поставить товар немедленно, а оплату за него получить когда-нибудь потом, также никого не настораживало. А разве сейчас может быть иначе?

Четверо мошенников правильно учли особенности текущего момента, когда решили организовать преступную группу.

- Они приобрели через сеть интернет поддельные документы на известное юридическое лицо, которое занималось поставками продовольственных товаров в торговые розничные сети Пермского края, - объяснили в краевой прокуратуре. – И от имени этой фирмы заключали договоры с поставщиками продовольствия. Полученный товар оперативно разгружали и похищали. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 3, 9 миллиона рублей.

Дзержинский суд Перми приговорил организатора преступной группы за мошенничество в крупном размере к 5 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей, его соучастника - к 4 годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей. Также судья постановил взыскать с виновных сумму причиненного ущерба. Двое других участников этой группы были осуждены в июле этого года и уже отбывают наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU