2019-11-25T19:00:20+03:00
Общество

«Обрадовались вниманию торговых сетей». В Прикамье поставщики бесплатно отдали мошенникам продуктов на 4 миллиона

Они безропотно передавали им продовольствие без предоплаты
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
У мошенников теперь будет время посидеть, подумать.У мошенников теперь будет время посидеть, подумать.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Когда на прикамских предпринимателей выходили якобы представители известных торговых сетей, те радовались, мол, надо же, наконец-то и на них обратили внимание.

Предложение поставить товар немедленно, а оплату за него получить когда-нибудь потом, также никого не настораживало. А разве сейчас может быть иначе?

Четверо мошенников правильно учли особенности текущего момента, когда решили организовать преступную группу.

- Они приобрели через сеть интернет поддельные документы на известное юридическое лицо, которое занималось поставками продовольственных товаров в торговые розничные сети Пермского края, - объяснили в краевой прокуратуре. – И от имени этой фирмы заключали договоры с поставщиками продовольствия. Полученный товар оперативно разгружали и похищали. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 3, 9 миллиона рублей.

Дзержинский суд Перми приговорил организатора преступной группы за мошенничество в крупном размере к 5 годам 6 месяцам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей, его соучастника - к 4 годам лишения свободы и штрафу в 150 тысяч рублей. Также судья постановил взыскать с виновных сумму причиненного ущерба. Двое других участников этой группы были осуждены в июле этого года и уже отбывают наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье рыбак провалился на пруду под лед и не смог выбраться
Пермяка, который занял 15 тысяч у микрокредитной организации, осудили на полтора года
Зять пермского миллиардера стал сенатором Уругвая
Пермское УФАС признало законной передачу здания школы частникам
"Люди выкидывают уже и породистых животных!". Волонтеры спасли от гибели двух вислоухих кошек
Пермский «УРАЛХИМ» подтвердил соответствие международным стандартам ISO
В Прикамье закончились поиски пропавшей 9-летней школьницы
В 2020 году финансирование программы «Молодая семья» в Перми будет увеличено в 2 раза
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается изморозь
Пермяки пожаловались на громкую музыку в нескольких кафе в центре города
В Перми сгорел автомобиль «скорой помощи»
В Перми за год выявили около 6000 незаконных вывесок
«Избивал и унижал». В Прикамье мужчина истязал свою сожительницу
«Машину намотало на столб». В Перми произошло смертельное ДТП
Главный Дед Мороз страны зажжет огни на новой новогодней елке Перми
В Прикамье пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
После истории с пермячкой, которая нашла у себя деньги банка приколов, почтальона проверят на полиграфе
Главный врач пермской станции «скорой помощи» покинул свой пост
В Перми установили новый арт-объект в виде огромного смартфона
Пермяк угнал автомобиль, поработал таксистом и сбежал
В Перми водитель «Мерседеса» устроил ДТП и сбежал
На трассе в Прикамье столкнулись фура и легковушка
В Прикамье 200 тысяч семей получили сертификат на маткапитал
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается гололед и изморозь
Главный Дед Мороз страны выехал из Челябинска в Пермь